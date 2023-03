Singapore-Indonesia: Widodo a Singapore per il ritiro dei leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, si è recato a Singapore oggi per prendere parte all'annuale ritiro bilaterale dei leader con il primo ministro Lee Hsien Loong. Il ritiro di quest'anno è il sesto tra Lee e Widodo, dopo quello dell'anno scorso che si è tenuto a Bintan, in Indonesia. Widodo e Lee "analizzeranno il significativo progresso bilaterale della cooperazione intercorso dal precedente ritiro", ha annunciato l'ufficio del primo ministro di Singapore in una nota diffusa ieri. I progressi nelle relazioni bilaterali intercorsi nell'ultimo anno includono la ratifica dei tre accordi della Cornice estesa firmata dai due leader a Bintan. (Fim)