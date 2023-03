Usa-Russia: senatore Graham su incidente drone, "abbattere aerei russi che si avvicinano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano statunitense Lendsey Graham ha dichiarato ieri che gli Stati Uniti dovrebbero abbattere qualunque aereo militare russo si avvicini a velivoli statunitensi in acque internazionali. Intervistato dall'emittente televisiva "Fox News", Graham ha dichiarato che Washington dovrebbe inviare al Cremlino un messaggio perentorio: "Se vi avvicinate a qualunque altro asset Usa in volo in acque internazionali, i vostri aerei verranno abbattuti", ha detto Graham. Secondo il senatore, se alla guida degli Stati Uniti ci fosse "Ronald Reagan", in questo momento "inizierebbe ad abbattere gli aerei russi che minacciano i nostri asset. La politica estera statunitense è in caduta libera". Il repubblicano ha infine accusato il presidente Joe Biden di comportarsi "come un cervo alla vista dei fanali". "La debolezza istiga provocazioni. (I russi) sanno di potersela cavare", ha accusato il senatore. (segue) (Was)