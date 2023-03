Ostia: svolta su omicidio di Paolo Corelli, arrestato presunto assassino di ritorno da Barcellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A distanza di poco più di un anno dall’omicidio di Paolo Corelli, avvenuto a Roma, quartiere San Giorgio di Acilia, la mattina del 14 febbraio 2022, su delega della Procura della Repubblica di Roma, i carabinieri del Nucleo investigativo del Gruppo di Ostia hanno eseguito un’ordinanza di arresto e detenzione in carcere per un 27enne, gravemente indiziato di essere l’autore dell’omicidio. Secondo il provvedimento, emesso dal Gip di Roma su richiesta della locale Procura della repubblica, l’indagato avrebbe agito con l’aggravante della premeditazione e dai futili motivi avendo pianificato l'assassinio per vendicarsi di una aggressione subita la sera precedente dal Corelli per questioni legate a un debito. L’indagato dovrà rispondere anche dei reati di porto illegale di armi e detenzione di documento falso. (segue) (Com)