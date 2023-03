Ostia: svolta su omicidio di Paolo Corelli, arrestato presunto assassino di ritorno da Barcellona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'ordinanza è stato disposto l'arresto anche per un altro uomo, gravemente indiziato del reato di estorsione, per aver pianificato un’aggressione nei confronti di due persone, allo scopo di reperire il denaro, necessario per pagare le spese al presunto autore dell’omicidio, per sottrarsi alla cattura, fuggendo all’estero. L’attività d’indagine, condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia, con la direzione della Procura della Repubblica di Roma, avviata nell’immediatezza dopo la brutale uccisione dell’uomo, freddato alle prime luci del mattino del giorno di San Valentino del 2022, appena uscito di casa, nel quartiere San Giorgio di Acilia, ha consentito di far luce su un grave quadro indiziario secondo cui l’indagato lo avrebbe aspettato sotto casa, per poi esplodergli contro tre colpi di revolver. Le fonti di prova raccolte sono state i rilievi tecnico scientifici sulla scena del crimine, i tabulati telefonici, le intercettazioni, le dichiarazioni dei testimoni, l’autopsia, gli accertamenti balistici, la ricostruzione dei rapporti tra la vittima e l’indagato. Pochi giorni dopo l’omicidio, il presunto responsabile si è reso irreperibile, lasciando il territorio nazionale, utilizzando un documento falso. L’uomo gravemente indiziato dell’omicidio di Corelli è stato rintracciato nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino, di rientro da Barcellona. (Com)