Usa: mortalità materna ai massimi dal 1965

- Gli Stati Uniti hanno registrato negli ultimi anni un progressivo aumento della mortalità materna, che è tornata ai massimi da quasi sessant'anni a questa parte. E' quanto emerge dagli ultimi dati ufficiali pubblicati dal Centro nazionale per le statistiche sanitarie, che rendono gli Stati Uniti il Paese ad alto reddito più pericoloso al mondo per le donne in gravidanza. Il numero delle donne morte negli Usa durante la gravidanza o poco dopo il parto è aumentato del 40 per cento su base annua nel 2021, a 1.205. Si tratta di un aumento senza precedenti, che aggrava ulteriormente una tendenza già in atto da diversi anni: dal 2000 al 2021 i tassi di mortalità materna negli Usa sono aumentati del 78 per cento. La mortalità materna negli Usa è ora di 33 casi ogni 100 mila gravidanze andate a buon fine, il dato peggiore dal 1965, e più di tre volte superiore alla mortalità materna registrata in Paesi come Francia, Regno Unito e Canada. (Was)