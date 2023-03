Usa-Russia: “Nbc News”, Cremlino ha approvato intercettazione del drone statunitense sul Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due caccia russi che hanno intercettato martedì un drone MQ-9 Reaper statunitense sul Mar Nero, scaricandovi sopra del carburante e urtandone l’elica, provocandone lo schianto, sono stati inviati con la diretta approvazione del Cremlino. Lo hanno confermato tre funzionari statunitensi rimasti anonimi all’emittente “Nbc News”, aggiungendo che le autorità di Washington sono in possesso di dati di intelligence per confermare la notizia. Secondo le fonti, i due caccia Su-27 avrebbero scaricato del carburante sul drone per disabilitare le capacità di sorveglianza e ricognizione del velivolo. “Il comportamento aggressivo adottato dai piloti russi durante l’intercettazione è stato intenzionale, ed è stato chiesto dalla leadership della Federazione Russa”, ha detto uno dei tre funzionari. La collisione di uno dei due caccia contro l’elica del drone, invece, non sarebbe stata intenzionale e sarebbe dovuta ad un errore del pilota. (Was)