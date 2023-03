Corea del Nord: Pyongyang lancia missile balistico intercontinentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico intercontinentale (Icbm) oggi, 16 marzo, in concomitanza con la visita a Tokyo del presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol. Lo ha riferito il ministero della Difesa del Giappone, secondo cui il missile è stato lanciato dalla costa occidentale della Corea del Nord attorno alle 7:10 di stamattina (ora locale) e si è inabissato circa un'ora più tardi nelle acque del Mar del Giappone, all'esterno della zona economica esclusiva giapponese. Il missile ha raggiunto una altitudine massima di 6 mila metri e si è inabissato a circa mille chilometri di distanza dal punto di lancio. Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha dichiarato stamattina che Tokyo intende lavorare ancor più strettamente con i Paesi alleati "per garantire la pace e la stabilità regionali". Il presidente sudcoreano Yoon ha incontrato il Consiglio di sicurezza nazionale prima di partire alla volta di Tokyo. Al termine dell'incontro, Yoon ha dichiarato che la Corea del nord deve "pagare un prezzo per le sue sconsiderate provocazioni". (segue) (Git)