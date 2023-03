Giappone: grandi aziende giapponesi concedono significativi aumenti salariali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali aziende del settore manifatturiero del Giappone, come Hitachi, Panasonic e Nissan Motor Co., hanno concordato coi sindacati i più cospicui aumenti salariali dei loro dipendenti da decenni a questa parte. Gli accordi giungono a seguito del consistente aumento del tasso di inflazione registrato nel Paese e delle sollecitazioni del governo, che premer per un sostegno ai consumi privati come fattore cruciale per la ripresa economica. Nissan, in particolare, ha annunciato che i salari mensili dei suoi dipendenti aumenteranno in media di 12 mila yen (89 dollari), l'aumento più significativo dall'anno fiscale 2004. L'azienda ha anche acconsentito ad offrire ai dipendenti bonus annuali pari a 5,5 mensilità. Toyota aveva già annunciato nelle scorse settimane l'aumento dei salari dei dipendenti più significativo da circa 20 anni a questa parte, e una decisione analoga è stata assunta da Honda. Il colosso dell'elettronica Hitachi ha acconsentito a un aumento salariale base di 7 mila yen al mese, e lo stesso ha fatto Japan Airlines Co.; Sapporo Breweries aumenterà i salari di 9 mila yen. (segue) (Git)