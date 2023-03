Giappone: grandi aziende giapponesi concedono significativi aumenti salariali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ua Zansen, la più grande confederazione sindacale del Giappone che riunisce 18 sindacati di settori quali servizi, tessile e distribuzione, ha annunciato già il 9 marzo di aver raggiunto anticipatamente un accordo per gli aumenti salariali degli iscritti, in occasione delle annuali negoziazioni note come "shunto". L'annuncio dell'accordo giunge con quasi una settimana di anticipo rispetto alla data usualmente fissata per la conclusione delle trattative salariali, il 15 marzo. Le 18 sigle sindacali hanno concordato per i loro dipendenti aumenti medi delle retribuzioni pari al 5,28 per cento. Nei mesi scorsi il primo ministro Fumio Kishida aveva sollecitato le aziende del Paese ad aumentare i salari di almeno il 3 per cento per tenere il passo del crescente costo della vita. Oltre alla confederazione Ua Zansen, altri gruppi, incluso quello dei sindacati del settore dell'auto, hanno annunciato nei giorni scorsi di aver ottenuto un riconoscimento anticipato delle loro richieste di rinegoziazione dei livelli di retribuzione. (Git)