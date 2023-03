Giappone-Corea del Sud: Yoon atterrato a Tokyo per visita ufficiale di due giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è atterrato oggi a Tokyo, dando così inizio alla prima visita ufficiale di un presidente sudcoreano in Giappone da 12 anni a questa parte. Secondo le anticipazioni fornite da fonti governative dei due Paesi, Yoon intende discutere il rafforzamento delle relazioni di sicurezza e delle catene di fornitura bilaterali alla luce del contesto di crescente insicurezza regionale, esplicitato proprio oggi dal lancio di un altro missile balistico intercontinentale da parte della Corea del Nord. La visita a Tokyo culminerà in un vertice tra Yoon e il primo ministro giapponese Fumio Kishida, che l'ufficio del presidente sudcoreano ha già definito una "Importante pietra miliare" per la normalizzazione e lo sviluppo delle relazioni bilaterali. "Con la visita del presidente Yoon in Giappone, speriamo che le relazioni bilaterali possano progredire ulteriormente sulla base di un rapporto amichevole e collaborativo che è sempre esistito sin dal tempo della normalizzazione delle relazioni diplomatiche", ha dichiarato il segretario capo di gabinetto giapponese, Hirokazu Matsuno. L'ultimo incontro tra i due leader risale allo scorso novembre, a margine del vertice dei leader dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) in Cambogia. Quella di oggi è tuttavia la prima visita di Yoon in Giappone da presidente della Corea del Sud, incarico che ha assunto lo scorso anno. Il predecessore di Yoon, Moon Jae-in, aveva visitato il Giappone nel 2019, in occasione però di un incontro regionale del G20. Il primo ministro giapponese potrebbe recarsi a sua volta in visita ufficiale in Corea del Sud la prossima estate, dopo il vertice del G7 in programma a Hiroshima nel mese di maggio. Lo riferiscono fonti governative giapponesi, secondo cui la visita sarebbe parte degli sforzi dei due Paesi per normalizzare le relazioni diplomatiche alla luce delle sfide comuni nel campo della sicurezza. (segue) (Git)