Israele: presidente Herzog, con riforma giudiziaria del governo rischio "guerra civile"

- Il presidente israeliano Isaac Herzog ha lanciato un duro avvertimento, parlando del rischio di una “guerra civile” a causa della riforma giudiziaria promossa dal governo guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu. "Chi pensa che una vera guerra civile, con vite perse, sia una linea rossa che non attraverseremo non ha idea", ha detto Herzog in un discorso televisivo, aggiungendo che l'abisso è a portata di mano. Il primo ministro Benjamin Netanyahu sta cercando di limitare il potere della Corte suprema di rivedere e annullare le leggi che vengono dichiarate incostituzionali. Herzog ha presentato oggi un testo di compromesso, chiamato "Iniziativa popolare", nel tentativo di bilanciare le aspettative del governo e dell'opposizione. Il segretario di gabinetto Yossi Fuchs ha risposto definendo la proposta unilaterale e non uno schema concretamente accettato da alcuni dei partiti facenti parte della coalizione di governo. (Res)