Filippine: sisma di magnitudo 5,3 al largo delle coste meridionali

- Un terremoto di magnitudo 5,3 è avvenuto al largo della costa meridionale delle Filippine. E' quanto riportato dall'Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs), secondo cui il terremoto è stato registrato alle 22:25 (ora italiana) 180 chilometri a nord-ovest del villaggio di Sarangani, nella regione di Davao. L'epicentro del sisma è stato individuato a una profondità di 70,5 chilometri. Al momento non sono disponibili informazioni in merito a potenziali vittime o danni materiali. (Was)