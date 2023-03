Omicidio Cerciello Rega: difesa Elder, non aveva capito che fossero carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal primo minuto in cui abbiamo esaminato le carte processuali abbiamo capito che Elder non aveva assolutamente capito di trovarsi davanti a due carabinieri". Lo ha detto l'avvocato Renato Borzone, che insieme all'avvocato Roberto Capra difende Finnegan Lee Elder, il giovane americano accusato dell'omicidio del Vice brigadiere Mario Cerciello Rega. La Cassazione ha annullati la sua pena a 24 anni e a rinviato alla Corte d'apoello per le sole aggravanti all'omicidio. "Quell'intervento è stato anomalo - ha detto Borzone -. All'atto pratico ci sarà un nuovo processo e non è possibile, senza motivazioni, stabilire quale può essere la pena". (Rer)