Omicidio Cerciello Rega: difesa Natale Hjort, finalmente qualcuno ci ha ascoltato

- "Esprimiamo grande soddisfazione per l’esito, abbiamo finalmente qualcuno che ha sentito le nostre ragioni. Adesso si apre una nuova pagina nel processo". Lo ha detto l’avvocato Fabio Alonzi, difensore di Gabriel Natale Hjorth per il quale la Cassazione ha disposto un nuovo processo di Appello per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 a Roma. "I genitori di Natale sono molto contenti e domani mattina andremo in carcere a comunicargli la decisione", ha aggiunto(reer)