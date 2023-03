Omicidio Cerciello Rega: la Cassazione riapre il processo, pene annullate (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrarono in gioco, quindi, Cerciello Rega e Varriale che, disarmati, accompagnarono Brugiatelli all'appuntamento senza sapere quanto fosse accaduto tra piazza Mastai e piazza Trilussa. I due carabinieri incontrarono i ragazzi in via Pietro Cossa. Al momento del controllo per dentificarli, Lee Elder aveva un coltello da combattimento che usò contro Cerciello Rega per 11 volte, mentre Natale Hjort ingaggiava un corpo a corpo a mani nude con l'altro carabiniere Andrea Varriale. (segue) (Rer)