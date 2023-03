Ecuador: ente regolatore, Lasso non figura in dossier declassificati su attività illecite aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador Guillermo Lasso e i suoi familiari non compaiono nei documenti declassificati sulle attività illecite di alcune aziende che operano nel Paese sudamericano. E' quanto riferito all’emittente televisiva pubblica locale il Sovrintendente alle imprese Marco Lopez, l'autorità di regolamentazione delle imprese. Lopez ha citato i documenti che i parlamentari dell’opposizione ecuadoriana hanno tentato di sfruttare per avviare una procedura di messa in stato d’accusa del capo dello Stato. "Se quello che volete sapere è se il nome del presidente o di qualche suo parente è presente nelle liste (…) in realtà non ne sono stati trovati in nessuna di queste", ha detto Lopez all’emittente televisiva pubblica locale. Alcuni parlamentari hanno affermato che delle imprese albanesi che operano in Ecuador potrebbero avere legami con gruppi criminali, ma Lopez ha affermato che sebbene l'autorità di regolamentazione stia analizzando se la presenza di cittadini albanesi rappresenti un rischio, non può affermare con certezza che siano stati commessi reati. (segue) (Brb)