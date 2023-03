Napoli: Fico, violenza inaccettabile, ministro Interno riferisca a Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che sta succedendo a Napoli è inaccettabile. Bene ha fatto il Movimento cinque stelle con il deputato Dario Carotenuto a chiedere un'informativa del ministro dell'Interno sulla devastazione di queste ore in città. Gli atti di violenza che vedono protagoniste frange estreme del tifo organizzato sono quanto di più lontano esista dallo sport. Lo sport è comunità, non è e non può mai essere violenza". Lo dichiara l'ex presidente della Camera e presidente del Comitato di garanzia del M5s, Roberto Fico. (Rin)