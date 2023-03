Omicidio Cerciello Rega: Cassazione, riconosce l'omicidio a Elder ma non le aggravanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 4 ore di camera di consiglio la prima corte di Cassazione ha annullato la sentenza a 24 anni per Finnegan Lee Elder e a 22 anni per Gabriel Natale Hjort in merito all'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 nel quartiere Prati di Roma. La Suprema, per la posizione di Elder, ha respito il ricorso per omicidio ma lo ha accolto per le aggravanti. La pena dovrà essere ricalcolata. Per Gabriel Natale Hjort sarà un nuovo processo. (rer)