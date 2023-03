Germania: ministro Finanze Lindner. nessun accordo nel governo su proposta di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale non ha ancora raggiunto alcun accordo nella disputa da cui è diviso sulla proposta di bilancio per il 2024. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Ard”. Il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha aggiunto di aver discusso della questione con gli altri ministri in colloqui individuali. Nel commentare gli incontri, Lindner ha evidenziato: “Manca ancora una comprensione comune delle realtà finanziarie”. Il presidente della Fdp ha quindi ribadito che la Germania presenta un deficit strutturale, nonostante il record segnato dalle entrate. Il ministro delle Finanze avrebbe dovuto presentare i punti chiave della proposta di bilancio per il prossimo anno alla riunione che il governo federale ha tenuto ieri, 15 marzo. Tuttavia, Lindner ha rinviato l'appuntamento a data da destinarsi perché in disaccordo con i ministri che chiedono di aumentare la spesa pubblica di 70 miliardi di euro. Per tale incremento, il presidente della Fdp non vede margini di manovra, se si vuole rispettare il vincolo di bilancio sancito dalla Costituzione tedesca e se si vuole evitare un aumento delle tasse. (Geb)