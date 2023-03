Omicidio Cerciello Rega: la Cassazione riapre il processo, pene annullate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 5 ore di camera di consiglio la prima corte di Cassazione ha annullato la sentenza a 24 anni per Finnegan Lee Elder e a 22 anni per Gabriel Natale Hjort in merito all'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 nel quartiere Prati, a Roma. La Suprema Corte, per la posizione di Elder, ha respito il ricorso per omicidio, ma lo ha accolto per le aggravanti e per la resistenza a pubblico ufficiale. La pena dovrà essere ricalcolata. (segue) (Rer)