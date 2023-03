Omicidio Cerciello Rega: la Cassazione riapre il processo, pene annullate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Gabriel Natale Hjort ci sarà invece un nuovo processo. Il sostituto procuratore generale aveva chiesto la conferma delle pene emesse in appello. La vedova del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, Rosa Maria è uscita dalla corte di Cassazione provata in viso e in silenzio. andrea Varrialle, collega di Cerciello Rega, uscendo dal Palazzaccio, non ha rilasciato dichiarazioni ma agli amici che lo attendevano e che gli chiedevano come fosse andata ha detto "è stato un disastro". (segue) (Rer)