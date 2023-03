Omicidio Cerciello Rega: la Cassazione riapre il processo, pene annullate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda risale al luglio del 2019 quando i due studenti americani, entrambi 19enni, si ritrovarono a Roma per alcuni giorni di vacanza. Secondo quanto ricostruito nel dibattimento del primo grado di giudizio, i due decisero di comprare cocaina in piazza Trilussa a Trastevere rivolgendosi al mediatore Sergio Brugiatelli che li accompagnò da uno spacciatore in piazza Mastai, il quale li truffò. Inoltre durante la trattativa vennero intercettati da un gruppo di carabinieri che li seguiva già da piazza Trilussa. (segue) (Rer)