Omicidio Cerciello Rega: la Cassazione riapre il processo, pene annullate (4)

- Nel mentre il maresciallo che coordinava i controlli aveva allertato anche la pattuglia in borghese composta da Cerciello Rega e Varriale. I due ragazzi, però, riuscirono a scappare e, sentendosi truffati rubarono lo zaino che Brugiatelli aveva lasciato sulla panchina. Poco dopo Brugiatelli e Natale Hjort, l'unico tra i due che parla italiano, si sentirono telefonicamente e il giovane gli chiese soldi e droga per restituirgli lo zaino. Il mediatore accettò di incontrarlo in un punto preciso nel quartiere Prati ma avvisò anche i carabinieri. (segue) (Rer)