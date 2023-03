Croazia-Kosovo: Milanovic, indipendenza di Pristina venga riconosciuta da tutti membri Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia si aspetta che l'indipendenza del Kosovo venga riconosciuta da tutti i membri dell'Unione europea. Lo ha detto il presidente croato Zoran Milanovic nell'incontro con la ministra degli Esteri del Kosovo, Donika Gervalla-Schwarz, in visita ufficiale a Zagabria. Lo ha annunciato l'ufficio del presidente croato. Nel colloquio i due interlocutori hanno discusso di relazioni bilaterali, dell'attuale piano sulla normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia, dell'adesione del Kosovo alle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali, nonché della sua prospettiva euro-atlantica. Il presidente croato ha confermato a Gervalla-Schwarz che il Kosovo "può continuare a contare su un solido sostegno" da parte della Croazia sulla via europea, affermando che un tale punto di vista è sostenuto dall'intera Unione. "Ci aspettiamo che tutti i membri dell'Ue riconoscano l'indipendenza del Kosovo", ha affermato Milanovic, secondo la nota della presidenza. L'indipendenza del Kosovo non è stata riconosciuta da cinque membri dell'Ue: Cipro, Grecia, Romania, Spagna e Slovacchia. Anche il ministro degli Esteri croato, Gordan Grlic-Radman, ha confermato nel suo colloquio con l'omologa Gervalla-Schwarz che la Croazia sostiene fortemente l'adesione del Kosovo a tutte le organizzazioni internazionali, "compresi il Consiglio d'Europa e l'Ue". (Seb)