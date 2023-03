Serbia: protesta degli studenti a Belgrado contro il piano europeo per il Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di studenti di diverse facoltà di Belgrado si sono riuniti ieri sera nel centro della capitale serba per chiedere alle autorità governative di respingere "immediatamente e incondizionatamente" il piano europeo per la questione del Kosovo. Lo riporta la stampa locale, secondo cui i rappresentanti delle Facoltà di giurisprudenza, scienze politiche e filosofia, hanno sottolineato che il piano franco-tedesco prevede "il furto del Kosovo alla Serbia", e che "non si deve accettare". "Ci siamo riuniti per difendere la nostra identità e la nostra essenza", ha detto uno degli oratori, mentre la folla cantava "il Kosovo è il cuore della Serbia". I relatori hanno detto alle autorità serbe di "non essere legittimati ad accettare il piano", il quale rappresenta "un tradimento e una violazione della Costituzione della Serbia e delle disposizioni del diritto internazionale". Il raduno si è concluso senza incidenti e i partecipanti si sono dati appuntamento nello stesso luogo e alla stessa ora la prossima settimana. (Seb)