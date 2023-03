Serbia: presidente Vucic, Kurti sfrutta a suo favore esenzione visto Ue per cittadini Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato serbo ha detto che Belgrado è pronta ad andare verso la normalizzazione delle relazioni con Pristina e a scendere a compromessi, ma che gli albanesi "non lo accetteranno". Ha affermato che dipende solo dalla Serbia se il Kosovo entrerà nell'Onu, "perché se la Serbia è d'accordo, nessun membro del Consiglio di sicurezza dell'Onu rifiuterà la richiesta di Pristina". Il Consiglio dell'Ue ha adottato ieri la sua posizione in prima lettura sull'esenzione dal visto per i titolari di passaporti rilasciati dal Kosovo. Le nuove norme consentiranno ai titolari di passaporti kosovari di recarsi nell'Ue senza visto per un periodo di soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'esenzione dall'obbligo di visto si applicherà a partire dalla data di entrata in funzione del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (Etias) o, se precedente, dal primo gennaio 2024. (Seb)