Kosovo: forum con studenti universitari in occasione dell'Italian Design Day

- In occasione dell’Italian Design Day 2023, l’ambasciata d’Italia in Kosovo e l’università di Pristina ospiteranno una tavola rotonda con gli studenti delle facoltà di architettura e ingegneria, oltre che con una rappresentanza di professionisti del settore. A dialogare con loro intorno al tema della rassegna di quest’anno – “La qualità che illumina – L’energia del design per le persone e per l’ambiente” – ci sarà Matilde Cassani, architetta, designer e docente della “Nuova accademia di belle arti” (Naba) di Milano e della “Architectural Association School” (AA School) di Londra. L’appuntamento è in programma per il 16 marzo nella sala Modellarium della facoltà di architettura di Pristina. Con la designer italiana, interagiranno l’ambasciatore Antonello De Riu, il sindaco di Pristina e a sua volta architetto Perparim Rama, oltre alla preside della medesima facoltà, Violeta Nushi. “Il tema dell’Italian Design Day, su cui rifletteremo insieme agli studenti di architettura e ingegneria e alla nostra testimonial, intende affrontare tematiche di forte impatto per il futuro del pianeta. Einstein affermava – sottolinea l’ambasciatore De Riu – che la creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura e che nella crisi sorgono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie". (segue) (Res)