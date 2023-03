Serbia: Vucic su incontro con Lajcak, inutile fantasticare sul dialogo con Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha detto che durante l'incontro di oggi con il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, vedrà prima di tutto "cosa si può fare" e non "su cosa possiamo fantasticare". Vucic ha precisato che durante gli incontri con Lajcak, che oggi e domani è a Belgrado, si discuterà di cosa si può fare riguardo alla normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina, ma che "se qualcuno non è disposto nemmeno a parlare, figuriamoci ad attuare l'Associazione dei comuni serbi (Zso), allora non ha senso", ha sottolineato il presidente serbo, ripreso dall'emittente "N1". A una domanda sul fallimento della Silicon Valley Bank negli Stati Uniti, il presidente serbo ha detto che non c'è lo stesso pericolo in Serbia, "perché la supervisione è severa". "Effettuiamo una supervisione rigorosa, non ci sono problemi, le persone possono essere sicure delle banche che operano nel nostro Paese con il permesso della Banca nazionale di Serbia", ha detto Vucic. (Seb)