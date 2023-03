© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: presidente Tsai riceve delegazione parlamentare dai Balcani, focus su cooperazione - La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha incontrato oggi una delegazione parlamentare proveniente dai Balcani, la prima a recarsi a Taipei dal 2008, anno in cui il Kosovo proclamò l’indipendenza dalla Serbia. Lo riferisce l’agenzia di stampa taiwanese “Central News Agency”, precisando che i delegati di Kosovo, Macedonia del Nord e Romania resteranno a Taipei fino al 16 marzo prossimo. Durante la loro permanenza sull’isola, i legislatori interverranno all’edizione 2023 del Forum di apertura e monitoraggio parlamentare, previsto a Taipei il 14 e 15 marzo, per poi tenere colloqui con il primo ministro, Chen Chien-jen, e il presidente del parlamento, You Si-kun. La presidente taiwanese ha accolto con favore la visita della delegazione balcanica, che “dimostra la crescente cooperazione tra Stati democratici e segna l'inizio degli scambi tra Taiwan e la regione”, afferma una nota dell’ufficio di presidenza. Tsai ha inoltre auspicato che l’imminente forum parlamentare possa fornire una piattaforma per instaurare partenariati con i tre Paesi nei settori del commercio, dell’informazione e dell’energia verde. (segue) (Res)