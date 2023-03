Serbia: Lajcak presenta a partiti opposizione proposta europea sul Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito democratico (Ds), Zoran Lutovac, ha affermato di aver espresso la posizione secondo cui è inaccettabile che il dialogo sul Kosovo sia condotto da una sola persona, il presidente serbo Aleksandar Vucic, e che l'opposizione ne venga a conoscenza solo dai rappresentanti della comunità internazionale. "Vucic non sta facendo nulla per ottenere il sostegno dei cittadini e delle istituzioni", ha detto Lutovac. Stefan Jovanovic del Partito popolare (Ns) invece ha sostenuto di aver espresso dubbi sul fatto che la proposta europea porti alla normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina. La vicepresidente del partito Ssp, Marinika Tepic, ha successivamente affermato che il rappresentante europeo ha accolto con favore l'iniziativa di Djilas, volta alla possibilità di eleggere alcuni eurodeputati anche per i Paesi ancora candidati all'adesione all'Ue. (Seb)