Argentina: Enre, ancora 92 mila case senza corrente elettrica a Buenos Aires

- Sono ancora 92 mila le abitazioni di Buenos Aires, capitale dell’Argentina, e della sua area metropolitana senza corrente elettrica. È quanto riferisce l'ente regolatore nazionale dell'elettricità (Enre), secondo cui il numero è in calo rispetto alle 115 mila della giornata di ieri. L’Enre ha denunciato "un problema cronico di investimenti insufficienti" da parte degli operatori elettrici privati. L’assenza di corrente elettrica ha provocato delle proteste in diversi quartieri, dato anche il caldo elevato determinato dalle condizioni climatiche nella capitale argentina. Le interruzioni di corrente sono un fatto abituale nel periodo estivo a Buenos Aires, ma quella in corso è considerata l'estate più calda dall'inizio delle rilevazioni (1906). Ai primi di marzo un massiccio black out ha lasciato per almeno due ore senza corrente milioni di cittadini argentini in diverse province. Tale interruzione è stata provocata da un incendio in un campo, nei pressi di alcune linee ad alta tensione collegate a una centrale nucleare. (Abu)