Migranti: Bonaccini, se ogni volta è colpa qualcun altro difficile fare discussione seria

18 ottobre 2021

- "Se ogni volta è colpa di qualcun altro, e non ci si prende la responsabilità, diventa difficile fare una discussione seria. Non credo che dietro ci sia la brigata Wagner". Lo ha affermato, in merito alla questione migranti, il presidente del Partito democratico e presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a "Controcorrente", su Rete4. "Rispetto ad un anno fa, sono più che triplicati gli sbarchi sulle nostre coste. Chi ha seminato vento per tanti anni, con polemiche urlate e gridate, sta raccogliendo tempesta. C'è bisogno di favorire corridoi umanitari, di una Mare nostrum europea", ha concluso Bonaccini. (Rin)