Germania: ministro Finanze Lindner, il settore del credito è stabile

- Il settore del credito della Germania “è stabile, possiamo dirlo molto chiaramente”. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Ard”. In questo modo, il presidente del Partito liberaldemocratico ha commentato la crisi di Credit Suisse. In particolare, Lindner ha dichiarato: “Il governo federale è in costante e intenso contatto con tutte le parti coinvolte”. Il ministro delle Finanze ha aggiunto che l'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin) è “capace” e la Bundesbank ha “una tradizione di stabilità”. (Geb)