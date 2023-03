© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, parteciperà alla commemorazione della strage di via Fani. Via Mario Fani, Roma (ore 9:20)- Seduta d'insediamento della XII legislatura del Consiglio regionale del Lazio. I lavori riprenderanno con le comunicazioni del presidente della Regione, Francesco Rocca. Roma, via della Pisana, 1301 (ore 11) (segue) (Rer)