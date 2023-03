Governo: Tajani, salario minimo per legge non è la soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contrattazione collettiva - e non il salario minimo per legge - è la soluzione giusta per tutelare i lavoratori. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera. “La normativa europea sul salario minimo dice che i Paesi sono tenuti a fissarlo laddove non c’è una contrattazione collettiva superiore all’80 per cento. L’Italia ce l’ha e quindi non le serve un salario minimo”, ha dichiarato Tajani. “Cosa bisogna fare per il 20 per cento? Applicare il contenuto della contrattazione collettiva. Se vogliamo far guadagnare di più ai giovani dobbiamo allargare gli effetti della contrattazione collettiva”, ha continuato il ministro. (Res)