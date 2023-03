Brasile: governo destina 125 milioni di euro per pubblica sicurezza e violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha stanziato 700 milioni di real (125 milioni di euro) in favore del Programma nazionale di pubblica sicurezza con cittadinanza (Pronasci). La nuova edizione del Pronasci è strutturata attorno a cinque assi prioritari e stabilisce politiche e azioni sociali per proteggere le vittime di violenza promuovendo i diritti umani, intensificare la cultura di pace, sostenere il disarmo e favorire la lotta contro i pregiudizi di genere, etnia, orientamento sessuale e diversità culturale. Particolare attenzione è rivolta al contrasto alla violenza di genere e ai femminicidi. "Con il recupero di questo programma trasmettiamo alla società l'idea che il ruolo dello Stato è prendersi cura delle persone. Prima che queste commettano un reato, e dopo che l'hanno commesso, ma nella prospettiva di risocializzare e far vivere quella persona di nuovo insieme al resto della società, in modo sereno", ha detto il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso del suo intervento. "Dobbiamo soprattutto lavorare nella prospettiva di salvare la periferia di questo Paese. È nella periferia che vive gran parte della nostra gioventù, un gran numero di persone con straordinarie potenzialità culturali e professionali che non riescono a sopravvivere perché colte di sorpresa da un proiettile vagante o catturate da un'occupazione della polizia", ha concluso Lula. (segue) (Brb)