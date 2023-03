Brasile: governo destina 125 milioni di euro per pubblica sicurezza e violenza di genere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Specificamente sulla violenza di genere, il Pronasci si concentra sul rafforzamento della struttura per la repressione dei crimini di genere, con l'implementazione di 40 nuove "Casas da Mulher Brasileira", rifugi per le vittime di violenza domestica. Il programma stanzia 344 milioni di real (61,2 milioni di euro) solo per la costruzione delle unità, che dovrebbero essere consegnate entro la fine del prossimo anno. Altri 34 milioni di real (6 milioni di euro) sono stanziati per l'acquisto di 270 veicoli utilizzati per le pattuglie delle stazioni di polizia dedicate alla lotta alla violenza domestica (legge Maria da Penha) (Brb)