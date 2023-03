Export: Tajani, i mercati guardano con grande attenzione ai nostri prodotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mercati guardano con grande attenzione ai prodotti italiani. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera. “Il 21 marzo sarò in Serbia per un business forum per sostenere l’internazionalizzazione delle nostre imprese. Ieri siamo stati in Egitto con le imprese dell’agroalimentare per esplorare le opportunità che ci sono. La stessa cosa ho fatto in Israele domenica e lunedì”, ha dichiarato Tajani. Nei territori palestinesi “ho pensato di organizzare una nuova missione di imprese per investire anche in quella parte così difficile del Medio Oriente”, ha aggiunto. Il ministro ha poi fatto cenno al lavoro del governo sui mercati americani e in India, anche nell’ottica di sottrarre spazio “ai finti prodotti italiani”. (Res)