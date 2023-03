Germania: operazione di polizia contro estrema sinistra a Lipsia e Jena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la polizia ungherese, gli aggressori hanno preso di mira le vittime in base a “simboli di identificazione come abiti o stivali, e poi le hanno colpite con guanti rinforzati con piombo, martelli e bastoni telescopici. Tra i feriti vi sono un ungherese che si stava recando al lavoro e una coppia di tedeschi che aveva precedentemente assistito a un concerto. Per la procura di Dresda, le vittime sono due cittadini tedeschi, tre ungheresi e tre polacchi, alcuni dei quali in maniera grave. Subito dopo gli attacchi, la polizia ungherese ha arrestato quattro presunti responsabili, tra cui due tedeschi, un'italiana e un'ungherese. I quattro hanno negato ogni responsabilità. Durante le perquisizioni a Lipsia e Jena, gli investigatori tedeschi hanno raccolto prove che ora saranno oggetto di valutazione con le autorità ungheresi. (Geb)