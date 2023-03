Imprese: Siemens Energy avvia l'aumento di capitale per l'acquisto di Siemens Gamesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Siemens Energy sta avviando l'aumento di capitale necessario rifinanziare l'acquisizione completa della sua controllata per le rinnovabili Siemens Gamesa, da tempo in crisi. Secondo quanto comunicato dall'azienda, il capitale sociale sarà aumentato fino al dieci per cento attraverso l'emissione di nuove azioni. I certificati azionari dovrebbero essere depositati presso investitori istituzionali durante la notte. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Siemens Energy potrebbe incassare più di 1,3 miliardi di euro. La mossa ridurrà la partecipazione del conglomerato per la tecnologia tedesco Siemens nel gruppo, pari al 35 per cento. Siemens Energy ha deciso di rilevare completamente Siemens Gamesa, da anni in perdita, e rimuoverla dalla Borsa. Come nota “Handelsblatt”, per mantenere il debito della casa madre “entro i limiti”, un aumento di capitale faceva parte del piano di finanziamento. (Geb)