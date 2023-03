Russia-Usa: Shoigu a Austin, aumento vostre attività spionaggio ha causato incidente drone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il "rafforzamento" delle operazioni di spionaggio effettuate dagli Stati Uniti è stata una delle cause dell'incidente che ha visto coinvolti ieri due caccia russi Su-27 e un drone statunitense Reaper Mq-9. Lo ha detto il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu durante una telefonata con il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin stando a quanto riferisce un comunicato diramato dal dicastero di Mosca. "Le cause dell'incidente sono il mancato rispetto da parte degli Stati Uniti della zona di volo ristretta annunciata dalla Russia e stabilita a seguito dello svolgimento dell'operazione militare speciale (in Ucraina), nonché le attività di intelligence mirate contro gli interessi della Russia", ha dichiarato Shoigu. "I voli di droni strategici statunitensi al largo della Crimea sono di natura provocatoria, il che crea le condizioni per un'escalation nel Mar Nero", si legge nel comunicato che cita le parole del ministro. (segue) (Rum)