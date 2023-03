Russia-Usa: Shoigu a Austin, aumento vostre attività spionaggio ha causato incidente drone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Russia non vuole un simile sviluppo degli eventi, ma ora reagirà proporzionalmente a qualsiasi provocazione", ha proseguito il ministro, ritenendo che "le principali potenze nucleari devono agire nel modo più responsabile possibile, in particolare mantenendo canali di comunicazione aperti a discutere qualsiasi situazione di crisi". Un Reaper MQ-9 è caduto martedì in acque internazionali dopo essere entrato in collisione, secondo la versione fornita dagli Stati Unit, da un caccia russo. Le autorità di Mosca ammettono l'intercettazione del velivolo senza pilota da parte dei suoi caccia ma smentiscono ogni contatto che ne avrebbe causato lo schianto. (Rum)