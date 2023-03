Cile: Boric, rafforzeremo sicurezza frontiere settentrionali contro flussi migratori irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cileno rafforzerà la sicurezza delle frontiere settentrionali nel tentativo di ridurre il flusso di immigrazione irregolare. Lo ha dichiarato il presidente cileno Gabriel Boric durante una visita a Colchane, una città dell'altopiano al confine con la Bolivia. Oltre ai miglioramenti delle infrastrutture e della sorveglianza, Boric ha affermato che il suo governo svolgerà "un'intensa" attività diplomatica con la Bolivia e il Venezuela per accogliere i cittadini deportati. Le procedure amministrative per poter eseguire le procedure di espulsione sono molto macchinose". Secondo il presidente cileno, alcune leggi in vigore sono un grosso ostacolo all'espulsione degli stranieri che commettono reati. "La nostra priorità è proteggere il confine per garantire una migrazione che sia regolare, sicura e ordinata e che soddisfi anche le esigenze del Paese", ha detto Boric. (segue) (Abu)