Cile: Boric, rafforzeremo sicurezza frontiere settentrionali contro flussi migratori irregolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cileno ha affermato che i miglioramenti previsti per il complesso di confine di Colchane includono nuove telecamere termiche e un sistema di comunicazione satellitare "per raddoppiare la capacità di rilevamento remoto e monitorare le aree attualmente non controllate". Gli ammodernamenti dell'apparato di sicurezza saranno estesi ad altri sei punti di osservazione, inclusa la regione di Arica che confina con il Perù. Il presidente ha affermato che le misure annunciate mirano anche a combattere le organizzazioni criminali che commettono reati come la tratta di esseri umani, traffico di droga e armi. Dalla fine di febbraio, più di 600 militari sono stati schierati nel nord del Cile per aiutare la polizia a controllare i flussi migratori. (Abu)