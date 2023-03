Usa: senatori chiedono a Biden di allentare restrizioni verso settore privato cubano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo bipartisan di senatori statunitensi ha scritto una lettera al presidente Joe Biden, chiedendo di allentare le restrizioni imposte a Cuba che hanno un impatto diretto sul settore privato dell’isola. Nel testo ottenuto dall’emittente “Nbc News”, firmato dai senatori democratici Ron Wyden e Chris Van Hollen e dalla repubblicana Cynthia Lummis, si chiede alla Casa Bianca di prendere provvedimenti per rafforzare i rapporti tra gli Stati Uniti e gli imprenditori cubani, attraverso “uno sforzo mirato, che tenga conto dei rischi e includa anche cambiamenti in termini di regolamentazione”. Lo scopo, si legge nel documento, è di promuovere la crescita delle piccole e medie imprese cubane, garantendo accesso ai servizi finanziari statunitensi e rafforzando così le esportazioni Usa verso l’isola. In questo modo, secondo i senatori, si riuscirebbe anche a controbilanciare l’influenza cinese a Cuba. (Was)