Difesa: Perego, solidarietà a Crosetto per minacce gruppo Wagner, Italia non si fa intimidire

22 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago esprime la sua "personale solidarietà al ministro della Difesa, Guido Crosetto, per le minacce ricevute dalla compagnia paramilitare russa Wagner. "La reazione a questi vili atteggiamenti è coesa e ferma, l’Italia non si fa intimidire", ha scritto Perego in un tweet. (Res)