Fisco: bozza, riforma è parte integrante ripresa economica e sociale

- La riforma fiscale "è tra le priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa economica e sociale, che si intende avviare anche grazie alle risorse europee. Il provvedimento conferisce al governo una delega a emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, uno o più decreti legislativi volti alla revisione del sistema fiscale e risponde alla necessità di intervenire sul quadro regolatorio in materia fiscale per superare le criticità dello stesso, anche secondo quanto segnalato dagli operatori del settore. La presente iniziativa legislativa costituisce un provvedimento collegato alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025". E' quanto si legge nella bozza del disegno di legge delega sulla riforma del fisco. Quanto ai principi ed ai criteri direttivi di carattere generale "cui deve conformarsi il governo nell’esercizio della delega legislativa", la bozza indica "lo stimolo della crescita economica e la natalità, mediante la riduzione del carico fiscale e l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi, anche al fine di sostenere famiglie, lavoratori e imprese, la prevenzione e la riduzione dell’evasione e dell’elusione fiscale".(Rin)