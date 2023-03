Francia: omicida dell'indipendentista corso Colonna segnalato prima dell'aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo che ha ucciso nel marzo dello scorso anno l'indipendentista corso Yvan Colonna nella prigione di Arles era stato oggetto di due segnalazioni il giorno prima dell'aggressione. Lo ha annunciato la commissione di inchiesta dell'Assemblea nazionale, che ha evocato una "possibile cancellazione" di queste informazioni. Il 1 marzo 2022 un sorvegliante avrebbe sentito "una conversazione di tre detenuti tra cui Franck Elong Abé (l'aggressore) in cui è apparsa l'espressione 'Lo ucciderò' ", si legge nel documento. Queste osservazioni non figurano nei dati trasmessi dall'amministrazione penitenziaria e non sono stati menzionati durante le audizioni all'Assemblea nazionale. Intanto, il tribunale correzionale di Parigi sta esaminando il dossier sulla diffusione delle immagini dell'aggressione subita da Colonna, trasmesse dall'emittente televisiva "France 3 Corse". Il direttore della redazione di "France 3 Corse", le due autrici del pezzo e France Television sono a processo per "pubblicazione di atti di procedura penale prima della lettura nell'udienza pubblica". Colonna stava scontando in carcere una pena all'ergastolo per l'omicidio del prefetto Claude Erignac. (Frp)