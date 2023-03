Svizzera: Banca centrale, pronti a erogare liquidità a Credit Suisse se necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I problemi di Silicon Valley Bank negli Stati Uniti non non comportano alcun pericolo diretto di contagio per il mercato finanziario svizzero ma, in caso di problemi, la Banca nazionale (Bns) e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) sono pronti a erogare liquidità. È quanto si legge in una nota congiunta di Bns e Finma relativamente al fallimento di Silicon Valley Bank. “Le rigorose esigenze in materia di capitale e di liquidità che gli istituti finanziari svizzeri sono tenuti a soddisfare ne garantiscono la stabilità. Credit Suisse soddisfa le esigenze in materia di capitale e liquidità poste alle banche di rilevanza sistemica. In caso di necessità, la Bns metterà a disposizione di Credit Suisse liquidità. Nella presa di posizione congiunta la Bns e la Finma precisano che, alla luce delle attuali turbolenze sul mercato bancario statunitense, non sussistono indizi di un pericolo diretto di contagio per gli istituti svizzeri”, si legge nella nota. (segue) (Geb)