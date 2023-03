Migranti: Tajani, Italia da sola non può farcela, serve azione di Europa e Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia non può farcela da sola sulla questione migratoria, serve un’azione dell’Europa e delle Nazioni Unite. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera. “Con il tempo buono arrivano tra i mille e duemila migranti al giorno, partono dalla Cirenaica, dalla Libia” e anche “dalla Turchia”, ha detto il ministro. “È difficile per la nostra Guardia costiera e anche per i mercantili soccorrere tutte le navi”, ha continuato Tajani, mettendo in guardia su una situazione che “ può diventare esplosiva”. (Res)